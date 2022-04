Stilon Gorzów niespodziewanie przegrywa mecz z Piastem Iłowa w czwartej lidze

- Cóż. Nie znam Nikogo, kto przed tym meczem pomyślał, że możemy z najdalszego wyjazdu w 4 lidze wrócić, na tarczy. A jednak wracamy bez punktu. To jest właśnie sport i piłka nożna. Co prawda nasza przewaga nad drugim zespołem nie topnieje (ale mogła wzrosnąć), to passa zwycięstw zostaje przerwana. Oby bezpiecznie do domu, wyciągniemy wnioski i do pracy. Runda się jeszcze nie skończyła - napisał na swoim profilu na Facebooku prezes Stilonu Gorzów Krzysztof Olechnowicz.