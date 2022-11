Stilon Gorzów remisuje w Goczałkowicach-Zdroju z LKS-em. Kończył w dziesiątkę, ale i tak jest niedosyt

Pierwsza połowa była wyrównana. Raz LKS częściej był przy piłce, raz Stilon, ale to gorzowianie stworzyli więcej groźnych sytuacji strzeleckich. Niebezpiecznie pod bramką goczałkowiczan było już w 3 min, gdy z prawej strony Olaf Nowak dograł po ziemi piłkę do będącego na ok. 8 m w polu karnym Wojciecha Kurlapskiego, a ten uderzył prawą nogą tuż obok słupka. To mogło być 1:0! Pięć minut później sam Nowak zdecydował się na strzał zza szesnastki, ale futbolówka minęła o dwa metry prawy słupek „świątyni” strzeżonej przez Klaudiusza Mazura. W 28 min za to uderzenie Nowaka z ostrego kąta, zmierzające w światło bramki, zostało w ostatnim momencie zablokowane i zamiast gola był tylko i aż rzut rożny. W końcu w 39 min Emil Drozdowicz z 25 m kropnął z półwoleja w kierunku Mazura i choć ten od razu nie złapał futbolówki, to ta nie wturlała się do siatki. Z drugiej strony, wydawało się, że przy tym zagraniu napastnik niebiesko-białych zagrał piłkę ręką.