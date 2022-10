Stilon Gorzów w końcu wygrał mecz. I to w jakim stylu! Rozgromił Odrę Wodzisław w III lidze

– To co mieliśmy, to strzeliliśmy. Ta skuteczność szwankowała od początku sezonu, ale dzisiaj była na naprawdę fenomenalnym poziomie. Może poza jedną sytuację, w której mogliśmy się lepiej zachować. Do tego byliśmy bardzo skupieni w defensywie. To, co wymagaliśmy jako sztab od zawodników, to zrobili, więc każdy, kto był na boisku powinien dostać wielkie oklaski. Poza tym zostawili kawał serducha. To był mega wybiegany przez nas mecz. I wcale to nie było łatwe spotkanie. To nie tak, że mieliśmy piłkę i zmiażdżyliśmy Odrę, bo to oni bardziej prowadzili grę. Jednak my fajnie wyglądaliśmy w ataku szybkim – mówi w rozmowie z „GL” trener stilonowców Karol Gliwiński.

Jak padały bramki? Na 1:0 po stałym fragmencie gry. Łukasz Maliszewski dośrodkował prosto na głowę Emila Drozdowicza i ten trafił do siatki. Drugą bramkę zdobył ten sam piłkarz, po tym jak jego klubowi koledzy przejęli piłkę pod własnym polem karnym, a Maksymilian Trepczyński zagrał do niego długą piłkę. Drozdowicz wyprzedza obrońców Odry, staję sam na sam z ich bramkarzem i go pokonuje. Do przerwy było 0:2. Autorem trzeciego gola był Maliszewski. Ale nim to stało się, Filip Wiśniewski zdecydował się na strzał, jednak ten został zablokowany, a piłka spadła pod nogi właśnie „Malinie”. I kapitan stilonowców nawinął jednego z rywali i uderzył po długim słupku. Czwarty gol był podobny do tego pierwszego, bo ponownie Maliszewski zagrywał z rzutu rożnego, ale tym razem to Filip Karoń skierował futbolówkę do sieci. Na 5:0 trafił Mateusz Kaczor. Wykorzystał od podanie z boku, minął przeciwnika zwodem i umieścił piłkę w bramce. Jako ostatni z trafienia cieszył się Olaf Nowak. Ten ograł dwóch graczy z Wodzisławia, bramkarza i kopnął tak, że futbolówka, choć szczęśliwie, to przekroczyła linię. Odrę stać było jedynie na odpowiedź w 90 min, kiedy Jakub Kuczera wygrał pojedynek z Kacprem Rosą. Chociaż wcześniej z podobnej potyczki to bramkarz gorzowian wyszedł zwycięsko.