Stilon Gorzów z Brzegu wraca z trzema punktami. W Stali efekt "nowej miotły" nie zadziałał

Pierwszą połowę można skwitować krótko i dobitnie: Stal grała, a Stilon strzelał. A w zasadzie strzelił, bo oddał jedno celne uderzenie na bramkę i to zakończyło się golem. W 38 min Olaf Nowak z okolic środka boiska zagrał długą piłkę w pole karne miejscowych. Nie wiedzieć czemu nikt z brzeżan tej futbolówki nie zaatakował i ta w szesnastce spadła na nogę Emila Drozdowicza. Za to napastnik stilonowców świetnie wiedział, co zrobić i po długim rogu oraz z powietrza wpisał się na listę strzelców.

To była jedyna tak naprawdę okazja strzelecka stworzona przez gorzowian. Jeszcze w 15 min Nowak mógł pokonać Miłosza Jaskułę, ale został zablokowany w okolicy pola bramkowego. I to byłoby na tyle. Ale okazuje się wystarczająco jak na pierwsze czterdzieści pięć minut.