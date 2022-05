Stilon Gorzów zebrał już... całą beczkę krwi! Tak świętuje 75-lecie!

W tym roku klub świętuje 75-lecie istnienia. I z tej okazji przygotował wiele różnych akcji. Jedną z nich jest zbiórka krwi. Odbywa się ona od drugiej połowy lutego. Początkowo Stilon chciał zebrać 75 litrów. Do dziś zebrano jednak o około 50 proc. więcej.

Zbiórka krwi nie ustaje. Można ją oddać w punkcie krwiodawstwa przy ul. Dekerta. By to zrobić, najlepiej wcześniej zadzwonić i się umówić na wizytę. Numer telefonu, pod który należy zatelefonować, to 95 722 92 49. By krew została zaliczona do „puli” klubu, wystarczy powiedzieć: Stilon.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przypomina, że osoba, która chce oddać krew, powinna być wypoczęta i po lekkim beztłuszczowym posiłku. Powinna także dzień przed jej oddanie wypić 1,5-2 l wody oraz ograniczyć palenie tytoniu do 48 h przed pójściem do centrum krwiodawstwa. Koniecznie również trzeba zabraniać do niego ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, a w samym punkcie stosować się do zaleceń personelu pobierającego krew. Niezbędne jest też zalecanych zachowanie środków bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa, a więc dystansu, dezynfekcji i maseczki.