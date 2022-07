Stowarzyszenie Stali Gorzów ma nowy zarząd i prezesa. Wyboru dokonali członkowie

To dlatego, że za taką nie można uznać powołanie do nowego zarządu Waldemara Sadowskiego i Sławomira Matuszaka, którzy w ostatniej kadencji także byli jego członkami. W trakcie tego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego klubu Stal Gorzów obaj otrzymali również absolutorium za 2021 r. Podobnie zresztą jak Marek Grzyb, choć akurat w jego przypadku były cztery głosy wstrzymujące się. Łącznie w głosowaniu brało udział ponad 50 członków stowarzyszenia, na 86 zarejestrowanych, z czego kilku z nich posiadało pełnomocnictwa od nieobecnych, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zebraniu za pośrednictwem innych.

Grzyb uzyskał też absolutorium za 2020 r., ale sam nie był brany pod uwagę przy wybieraniu nowych członków zarządu. Również z tego względu, że tego samego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie co najmniej trzymiesięcznego aresztu dla byłego prezesa stowarzyszenia i spółki akcyjnej Stal. Tym samym sąd nie przychylił się do zażalenia obrony. A to oznacza, że dla pochodzącego z Częstochowy przedsiębiorcy droga odwoławcza od tej decyzji została wyczerpana. Nie można też wykluczyć, że na wniosek prokuratora areszt dla byłego działacza klubu z ul. Kwiatowej będzie przedłużony.