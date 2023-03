Straż Graniczna szuka chętnych do pracy. Kusi dobrymi zarobkami i prestiżem

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dobra kondycja fizyczna i psychiczna, nieposzlakowana opinia oraz co najmniej średnie wykształcenie. To główne wymagania, które muszą spełnić kandydaci do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Wcześniej warunkiem był również wiek, ale teraz o pracę można starać się bez względu na rok urodzenia.

Aby wstąpić w nasze szeregi, wystarczy mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie i nie być karanym sądownie. Wiek kandydata nie gra roli, a brak doświadczenia zawodowego nie jest przeszkodą. W naszych ośrodkach szkolenia kandydat na funkcjonariusza zostanie kompleksowo przeszkolony do pełnienia dalszej służby - mówi ppor. Paweł Biskupik, p.o. rzecznika prasowego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przeczytaj również: Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Jakie zarobki oferują?

Kandydaci mogą składać dokumenty w placówce znajdującej się najbliższej ich miejsca zamieszkania. Te są zlokalizowane w: