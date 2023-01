Strefa parkowania będzie większa. I to już od wiosny!

Strefa płatnego parkowania w Gorzowie wokół Kwadratu

Parkingi w Gorzowie. Parkomat przy murach

To jeszcze nie wszystko. Przy okazji montażu parkomatów od Kwadratu po Kosynierów Gdyńskich OSiR zamontuje też jeden parkomat na ul. Zabytkowej. - Ustawimy tam jeden parkomat, by uporządkować parkowanie w tym miejscu. Przy Zabytkowej kierowcy parkują „na dziko”, a robią to tuż obok zabytkowych murów - mówi W. Rój.

Strefa płatnego parkowania w Gorzowie szersza i droższa

Strefa została poszerzona niemal o 100 proc. swojego dotychczasowego zasięgu. Przed powiększeniem obejmowała ponad 800 miejsc parkingowych. Docelowo ma ona obejmować 1,6 tys. miejsc. Na szczęście dla kierowców do tego jeszcze jednak daleka droga.

Taki zasięg ma mieć strefa płatnego parkowania po całkowitym poszerzeniu. Urząd Miasta w Gorzowie

Na papierze strefa jest od rzeki Warty po ul. Roosevelta (ale na szerokość od ul. Wyszyńskiego do Kosynierów Gdyńskich) oraz od ul. Jancarza po ul. Szpitalną. By przy każdej włączonej do strefy ulicy postawić parkomat, OSiR musiałby kupić około 40 parkomatów, co kosztowałoby około 1 mln zł. Na jednorazowe wydanie tylu pieniędzy OSiR nie może sobie jednak pozwolić. Strefa jest więc poszerzana sukcesywnie.