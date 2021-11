Studenci będą mieć mały szpital. Gorzowska akademia chce wybudować Centrum Symulacji Medycznych Magdalena Marszałek

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie szykuje się do ważnej inwestycji. Chce wybudować Centrum Symulacji Medycznych. To miejsce, w którym przyszłe pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy będą mogli ćwiczyć różne procedury medyczne i przygotowywać się do leczenia prawdziwych pacjentów.