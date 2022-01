Superligowiec Torus Wybrzeże Gdańsk przyjeżdża do Gorzowa na starcie ze Stalą w Pucharze Polski w piłce ręcznej

Gdański klub w latach 1951-2003 dziesięciokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski i dwa razy Puchar Europy, ale historia obecnego Wybrzeża rozpoczyna się w 2010 r. To właśnie dwanaście lat temu reaktywowano ośrodek piłki ręcznej na północy Polski na poziomie seniorskim, a pięć lat po tym po raz drugi awansowało do najwyższej klasy rozgrywkowej i rywalizuje w niej do dziś. Aktualnie gdańszczanie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli, z czterema wygranymi meczami i siedmioma przegranymi spotkaniami, na czternaście ekip występujących w tych zawodowych rozgrywkach.

Do obecności w elicie aspirują też żółto-niebiescy, ale stanie się to po wybudowaniu w 2023 r. nowej hali widowiskowo-sportowej w mieście nad Wartą oraz zwiększeniu nakładów finansowych na sekcję szczypiorniaka przez władze Gorzowa i sponsorów Stali. Na dziś klub dysponuje za małym budżetem i spotykać się z teamami z PGNiG Superligi może w trakcie sparingów czy też pucharowych starć, jak to będzie miało miejsce teraz.