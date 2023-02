Światowy Dzień Chorego. Wojewoda: Nie żałujmy wsparcia dla hospicjum

- Hospicjum to miejsce, które tętni miłością. Tutaj chorzy potrzebują podania im ręki, przytulenia, uśmiechu. Często to lepsze lekarstwo od tych wszystkich przepisywanych na receptę – mówił w poniedziałek 13 lutego wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Tuż przed 9.00 odwiedził on Hospicjum św. Kamila w Gorzowie, przywożąc m.in. upominki dotyczące pielęgnacji chorych.

- To miejsce wyjątkowe. Spotykamy się przy okazji Światowego Dnia Chorego, które ustanowił nasz papież św. Jan Paweł II. To też okazja do tego, by pamiętać o tych ludziach, którzy są cierpiący, którzy są często samotni, bezradni, o och rodzinach. Doświadczamy w swoich rodzinach, wśród swoich bliskich, że bywają sytuacje dramatyczne, które nagle pojawiają się w życiu i które wymagają wsparcia. Apeluję, byśmy nie żałowali pieniędzy i innych form wsparcia, bo to są miejsca, w których w jakimś momencie życia każdy z nas może się znaleźć – dodawał wojewoda.