Świetna postawa gorzowian w mistrzostwach Europy w kajakarstwie w niemieckim Monachium

Rywalizację w drugiej edycji multidyscyplinarnych mistrzostw Europy (w jednym mieście toczą się zmagania w kilku sportach) w czwartek 18 sierpnia rozpoczęli kajakarze AZS AWF Gorzów. Anna Puławska w K-1 500 m była druga w wyścigu eliminacyjnym i bezpośrednio nie awansowała do finału, za to popłynęła w piątkowym półfinale. W nim była pierwsza i ostatecznie będzie płynąć o medale. Puławska za to triumfowała w eliminacjach w K-2 500 m i K-4 500 m i bezpośrednio weszła do finału. Automatycznie do finału wszedł też w czwartek Wiktor Głazunow w C-1 100 m i C-2 500 m, który był trzeci i drugi (zasady kwalifikacji są różne w zależności od danej konkurencji). W piątek zaś Alex Koliadych z Admiry Gorzów był drugi w wyścigu eliminacyjnym i on także awansował do finału C-1 200 m. Te w Niemczech odbędą się w weekend. Koniec ME jest w niedzielę.