Święto Niepodległości obchodzimy z radością. Co będzie się działo w Gorzowie?

- Chcemy być razem, chcemy podkreślić naszą wspólnotowość i chcemy pokazać, jako Polacy, że to niezmiernie ważne święto. Szczególnie w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To nam uświadamia, że ta wielka wartość, jaką jest niepodległość, nie jest dana raz na zawsze i musimy o nią zabiegać, starać się i pielęgnować - mówi wojewoda Władysław Dajczak. Wszystkich Lubuszan zaprasza on na piątkowe wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem będą one w Gorzowie. - Harmonogram jest taki, że czas można zagospodarować od rana do wieczora - mówi Marta Liberkowska z gorzowskiego magistratu.