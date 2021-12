Świeże warzywa i owoce prosto od rolnika? W Gorzowie możesz je zamówić pod same drzwi!

Warzywa i owoce z dostawą do domu

Kupowanie produktów online jest niezwykle popularne. Z takiej możliwości chętnie korzystamy, bo zakupy w sieci są szybkie, wygodne, ale co szczególnie ważne w czasie pandemii - bezpieczne. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową danego sklepu, wybrać to, co nas interesuje, wrzucić artykuł do koszyka, zapłacić i czekać na dostawę. Teraz w podobny sposób możemy też zamówić skrzynkę pełną świeżych warzyw i owoców od rolników sprzedających na co dzień na gorzowskim ryneczku przy Jerzego.

Pomagamy lokalnym producentom, ponieważ mają problem ze sprzedażą swoich produktów. Gospodarstwa te przegrywają z ofertą dużych sieci handlowych. Ponadto u nas warzywa i owoce zawsze są świeże, prosto od producenta, a dostawa jest bezpłatna, pod drzwi odbiorcy i przy transporcie zachowujemy wszelkie standardy bezpieczeństwa - podkreśliła prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego Agata Dusińska.

Gorzowski Rynek Hurtowy przygotował specjalną akcję na święta. Fot. GRH

Zamówienia można składać do 20 grudnia, a bezpłatne dostawy będą się odbywać w kilku terminach: