Synoptycy zapowiadają śnieżyce i siarczysty mróz. Na drogach może być niebezpiecznie

Śnieżna i mroźna aura może być niebezpieczna dla kierowców. Prowadzenie pojazdu w tak trudnych i zmiennych warunkach wymaga zmiany techniki jazdy i szczególnej ostrożności.

Zima coraz częściej będzie dawała się we znaki kierowcom. Ci, którzy szybciej wyciągną odpowiednie wnioski z pewnością mają dużo większe szanse na bezpieczną podróż i dotarcie do celu. Najważniejsze to ściągnąć nogę z gazu. Prędkość to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków. A brawurowa jazda połączona z trudnymi warunkami panującymi na drodze to gotowy przepis na tragedię. Stosowanie się do ograniczeń prędkości oraz zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu w dużym stopniu zmniejsza ryzyko kolizji czy wypadku - mówi podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.