Sypią się wysokie mandaty. Kierowca Gorzowie dostał karę wyższą, niż wartość samochodu!

We wtorek (4 stycznia) w Kamieniu Małym 55-latek w volvo na ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę jechał aż 123. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Mężczyzna zdecydował się na miejscu skorzystać z terminala i kartą zapłacił 2500 złotych mandatu. Tego samego dnia 27-letni kierowca na ulicy Szczecińskiej również jechał zdecydowanie za szybko. Jego opel corsa osiągnął prędkość 143 kilometrów na godzinę na ograniczeniu do 70.