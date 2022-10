Szaleńcza jazda kierowcy w Strzelcach. Jechał prawie 200 km/h w terenie zabudowanym!

Szaleńcza jazda 35-latka

W poniedziałek wieczorem, 3 października policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli auto, które jechało z ogromną prędkością na jednej z ulic w miejscowości Górki Noteckie. Kiedy policjanci dokonali pomiaru okazało się, że kierowca audi pędzi niemal 200 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym.

- Chwilę później został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział 35-letek, który nie posiada uprawnień, za to ma orzeczony trzykrotny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a auto, które prowadził nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia oraz przeglądu technicznego. Z uwagi na fakt, że mężczyzna w sposób rażący złamał przepisy drogowe, policjanci skierowali jego sprawę do sądu - przekazuje podinsp. Marcin Maludy, Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.