Szef będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika? W alkomat dmuchać będą musieli nawet pracujący zdalnie Justyna Madan

Pracodawca już nie będzie musiał prosić o zgodę na wykonanie testu trzeźwości pracownika 123rf

Pracodawca będzie mógł samodzielnie sprawdzić trzeźwość swojego pracownika. Nawet jeśli ten pracuje zdalnie z domu. Nie może się to jednak skończyć bezpodstawnymi oskarżeniami, ponieważ w takim wypadku szef zapłaci słoną karę. Póki co projekt nowelizacji Kodeksu pracy pod kątem trzeźwości pracowników trafił do Rządowego Centrum Legislacyjnego. Możliwe, że rząd zajmie się tym tematem jeszcze w lutym.