Sześć osób zginęło na A6. Rok po wypadku jest akt oskarżenia

Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia w tej sprawie przeciwko 35-letniemu kierowcy ciężarowego pojazdu.

Śledczy ustalili, że mężczyzna kierował ciągnikiem siodłowym marki Volvo wraz z naczepą, mimo że tego dnia, ze względu na święto, obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.

Wiedząc, że zbliża się do zwężenia drogi, spowodowanego pracami drogowymi, niewłaściwie obserwował przedpole jazdy, nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów i nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze, wskutek czego doprowadził do zderzenia z poprzedzającymi go pojazdami osobowymi i powstania efektu domina zderzeniowego, w którym uczestniczyło oprócz wymienionego ciągnika siodłowego 7 samochodów osobowych – czytamy w komunikacie prokuratury.

Auta stanęły w płomieniach. Na miejscu zginęło sześć osób, kolejne cztery zostały ranne. Ofiar byłoby więcej, gdyby na ratunek ludziom znajdującym się w śmiertelnej pułapce nie ruszył ukraiński kierowca. Usłyszał głos kobiety, która wołała o pomoc. W aucie uwięziona była też rodzina. Drzwi były zablokowane, więc gaśnicą wybijał szyby. - Kobietę i dzieci udało mi się wyciągnąć. Był jeszcze mężczyzna, ciągnąłem go za nogi, ale płomienie były już tak wielkie, że nie zdołałem go wyciągnąć... - mówi po wypadku .