Szkoła rodzenia w Gorzowie zrobi wrażenie na przyszłych mamach

- Przede wszystkim będzie znacznie więcej miejsca – mówi Wioletta Gębicz, koordynator szpitalnej Szkoły Rodzenia w Gorzowie. Właśnie zaczęła się przebudowa budynku po byłej pralni szpitala. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i skończy się epidemia, to w nowej szkole rodzenia przyszli rodzice będą mogli ćwiczyć już jesienią.

W nowej szkole rodzenia ma być trzy razy więcej miejsca, niż do tej pory. W sumie na potrzeby szkoły będzie przeznaczone prawie 140 m kw. Z czego większość, to będzie sala dydaktyczna. W szkole rodzenia klimatyzacja i przestrzeń – Wreszcie będzie taka przestrzeń, że będziemy z mami naprzeciw siebie – nie ukrywa radości W. Gębicz. Do tej pory sala, na której panie ćwiczyły przed porodem wyglądała tak, że ciężarne siedziały po dwóch stronach prowadzącej, a ta miała przed sobą okna. Sala i pozostałe pomieszczenia mają być w przyjaznych kolorach. – Jakich? To jeszcze będziemy konsultować z mamami – mówi pani Wioletta. Wiadomo już, że w nowej szkole rodzenia będą też udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, bo takie mamy też tu przychodzą. Poza łazienką, z której będzie mogła korzystać mama na wózku, będzie też wejście do budynku z podjazdem.

Poza tym przewidziane są też szatnie osobne dla przyszłych mam i przyszłych tatusiów. Pomieszczenia mają być klimatyzowane.

Remont i przystosowanie budynku na potrzeby szkoły rodzenia będzie kosztował prawie 2,5 mln zł.

Zajęcia online dla mam Teraz przyszłe mamy korzystają ze szkoły online. – Mamy grupy po 6, 8 i 10 osób. W sumie 50 pań. Realizujemy zajęcia w takim zakresie, w jakim są potrzebne – mówi W. Gębicz, która prowadzi ćwiczenia dla przyszłych mam. Żeby skorzystać z takich zajęć, wystarczy wejść na internetową stronę szpitala, tam w zakładce „Szkoła rodzenia” jest link, dzięki któremu można się zalogować do szkoły.

Trwa budowa OIOM-u i nie tylko Przypomnijmy, przy gorzowskim szpitalu cały czas się dzieje. Na początku maja ruszyła tam budowa dziennego poddziału chemioterapii. Powstanie on dosłownie pomiędzy radioterapią a lądowiskiem dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Dekerta. Całość ma mieć ponad 600 m kw. zabudowy. Będzie tam sala na 32 stanowiska do chemioterapii, trzy gabinety lekarskie, dwa zabiegowe oraz poczekalnia dla 50 pacjentów. Ten budynek ma być gotowy jeszcze w grudniu tego roku. Budowa całości będzie kosztował ok. 5 mln zł.

Pełną parą idą również prace przy budowie pawilonu, w którym będzie m.in. nowy OIOM. Budowa tego skrzydła szpitala ma kosztować 44 mln zł. Ma być gotowe najpewniej do kwietnia przyszłego roku (prace zaczęły się tam we wrześniu ubiegłego roku). Budynek będzie miał trzy piętra i będzie połączony z już istniejącymi. Powierzchnia użytkowa powstającego budynku, to ponad 2,3 tys. m. kw.

