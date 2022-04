Szkoła to nie tylko nauka. W gorzowskim liceum powstaje strefa relaksu "pod chmurką"

Kilkadziesiąt drewnianych ławek i leżaków, a do tego stoliki i kwiaty w donicach. Tak ma wyglądać strefa relaksu, czyli nowe miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Puszkina w Gorzowie. Przyjazna młodym ludziom, bo wolna od ławek i tablic przestrzeń powstaje na niezagospodarowanym dotąd placu, który zyska w ten sposób zupełnie nowe życie. Młodzi ludzie będą tu mogli wygodnie posiedzieć na świeżym powietrzu, miło spędzić czas i odpocząć od szkolnych obowiązków.

Długie, wąskie korytarze i sale z zielonymi tablicami - to jest takie stereotypowe wyobrażenie, o szkole, które na szczęście przechodzi już do lamusa. Szkoła, w której uczniowie i nauczyciele spędzają przecież po kilkadziesiąt godzin tygodniowo powinna oferować coś więcej niż tylko sam proces dydaktyczny. Zdajemy sobie sprawę, że relaks podczas przerw to większa efektywność na lekcjach, a pozytywna atmosfera to nie tylko dobre samopoczucie uczniów, ale również komfort pracy nauczycieli - mówi Mariusz Biniewski, dyrektor szkoły.