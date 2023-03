Szkoły średnie w Gorzowie szykują dni otwarte. Czym będą kusić przyszłych uczniów?

Dni otwarte bez wątpienia dają możliwość bezpośredniego kontaktu z miejscem oraz ludźmi, którzy to miejsce tworzą. Można zobaczyć jakie relacje panują w placówce i to jest ten klimat szkoły, którego nie da się opisać w ulotce i przedstawić na zdjęciu. To trzeba po postu poczuć. Wtedy albo młody człowiek czuję chemię ze szkołą, albo musi poszukać innego miejsca - mówi Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.