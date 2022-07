Szok! Ludzie załatwiają potrzeby przy... murach katedry, a nawet w jej środku?!

To kolejny głos w sprawie imprez plenerowych rozgrywanych w centrum miasta. Kilka dni temu pisaliśmy o liście mieszkanki śródmieścia do władz miasta, w którym poruszała ona sprawę głośności „Dobry Wieczór Gorzów”. Jej zdaniem cykl koncertów i spektakli, które w letnie miesiące odbywają się co weekend na Starym Rynku jest uciążliwy dla mieszkańców śródmieścia. Teraz głos zabrał też ks. Zbigniew Kobus, proboszcz parafii katedralnej.