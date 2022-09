Szóstoklasiści z Gorzowa doszukali się swoich korzeni i dostali wyróżnienie

Agata Janus ze Szkoły Podstawowej nr 4 na Zakanalu oraz Antoni Pośledni i Maya Sadłowska z SP 21 na Piaskach - ta trójka gorzowskich uczniów klas szóstych zdobyła wyróżnienia w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. W konkursie trzeba było stworzyć cyfrowe drzewo genealogiczne swojej rodziny.

- Konkurs wpłynął na to, że w domach mogły się odbyć międzypokoleniowe rozmowy, że można było zaangażować dziadków, babcie, prababcie do tego, by poznać opowieści o własnej rodzinie i posłuchać, jak oni byli zaangażowali w to, jak historia się wokół nich toczyła. Zachęciliśmy też uczniów do tego, żeby źródła przechowywane w Archiwach Państwowych były również w pracach uczniów wykorzystywane – mówił przy okazji wręczenia nagród i wyróżnień dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.

Konkurs trwał od stycznia do czerwca tego roku i składał się z dwóch etapów - wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej. Oprócz przygotowania cyfrowego drzewa genealogicznego trzeba było opisać losy przodków. Uczestnicy przygotowywali swoje projekty konkursowe pod opieką rodziców i nauczycieli oraz w konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.