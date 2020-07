Szpital apeluje o oddawanie krwi. Jej nie można wyprodukować. Wszyscy liczą, że podzielisz się tym, co najlepsze

Obecne zapotrzebowanie na krew jest większe w porównaniu z minionym kwartałem. Po ograniczeniu przyjęć w marcu, kwietniu i maju - większość szpitali wróciła do normalnej pracy. Tymczasem braki w bankach krwi w okresie letnim to już tradycyjnie głównie efekt wakacyjnych wyjazdów krwiodawców. W tym roku to także konsekwencja pandemii koronawirusa.

- Do tej pory nie musieliśmy przesuwać zabiegów, bo we wszystkich grupach mamy tzw. żelazny zapas, ale w tym tygodniu zdarzyło się nam nie otrzymać pełnego zamówienia na krew z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze . - Jeżeli sytuacja się nie zmieni, nasze zapasy też się skończą, dlatego apelujemy do czynnych krwiodawców i tych, którzy jeszcze się wahają, o zgłaszanie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddawanie krwi.