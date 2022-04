Szpital Tymczasowy w Zielonej Górze zakończył działanie. Teraz czas na podsumowanie

Bardzo wiele osób musiało się przyłożyć do tego, aby to miejsce mogło zacząć szybko i sprawnie działać. A to nie było łatwe, bo przecież wtedy wszyscy stanęliśmy przed zupełnie nowym wyzwaniem, którym była pandemia. Nikt na studiach nie uczył żadnego medyka postępowania w takich sytuacjach. My nic nie wiedzieliśmy na ten temat. Widzieliśmy, co się dzieje na świecie i mieliśmy świadomość z jak wielkim ryzykiem dla nas samych się to wiąże. Ale zdecydowaliśmy, że pójdziemy tam bez względu wszystko, bo wiedzieliśmy, że tak trzeba. Pomimo lęków i obaw byliśmy gotowi na to, że będziemy chorować i umierać obok naszych pacjentów. To była ogromna determinacja - mówi lekarz Bartosz Kudliński, który kierował Szpitalem Tymczasowym.