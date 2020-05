Szpital w Gorzowie chciał rozwiązać zagadkę: „Dlaczego u nas jest tak mało zachorowań na koronawirusa?”

W poniedziałek 18 maja w południe w naszym regionie wciąż były 92 odnotowane przypadki koronawirusa. To najniższy wynik w całej Polsce. I aż o około połowę niższy od Warmińsko-Mazurskiego, które jest na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę zdiagnozowanych przypadków Covid-19 (do tej pory odnotowano ich tam 170). Co więcej, Lubuskie jest jedynym regionem, gdzie nie zmarł żaden pacjent zakażony koronawirusem.