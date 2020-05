W środę 6 maja gorzowski szpital otrzymał aparat do tlenoterapii. Na razie będą mogli z niego korzystać pacjenci szpitala zakaźnego. Sprzęt ufundował Gorzowski Klub Rotariański.

Szpital zakaźny ma 22 respiratory

– To pierwsze takie urządzenie w szpitalu - mówi doktor Piotr Dębicki.

- To świetne urządzenie, bo może przekazać pacjentowi dużą ilość tlenu. Dba również o temperaturę i wilgotność tlenu – mówiła w środę przed jednoimiennym szpitalem zakaźnym w Gorzowie Krystyna Baj-Pawluk, była prezydent gorzowskiego klubu Rotary. Skupia on 19 osób z Gorzowa, ale również spoza miasta. Podobnie jak inne kluby na całym świecie, kieruje się on zasadą „Służba ponad korzyść własną”. Od prawie 25 lat klub wspiera charytatywnie różne organizacje w Gorzowie.- W tym roku naszym pierwszym pomysłem była huśtawka integracyjna dla koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W marcu pojawiła się jednak pandemia, a Rotary Polska wynegocjowało zniżkę na sprzęt medyczny. W porozumieniu z pierwszym beneficjentem postanowiliśmy, że zamiast huśtawki kupimy dla szpitala zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej – mówiła K. Baj-Pawluk.- To urządzenie służy pacjentom, którzy są w stanie niewydolności oddechowej, na pograniczu respiratora. Jest wygodne dla pacjenta, bo podaje tlen do nosa. Można podać dużą ilość tlenu – mówił doktor Piotr Dębicki, ordynator oddziału reumatologii, chorób płuc i chorób wewnętrznych, który kieruje jednoimiennym szpitalem zakaźnym.Aparat może podać cztery razy więcej tlenu niż podaje się go przez podajnik zamocowany w szpitalnych ścianach. – To pierwsze takie urządzenie w szpitalu. Mam nadzieję, że jak najdłużej nikt nie będzie musiał z tego skorzystać – dodawał P. Dębicki. W szpitalu zakaźnym są 22 respiratory. W ich przypadku przed podaniem tlenu trzeba najpierw zaintubować pacjenta.