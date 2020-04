Szpital w Gorzowie dostał sprzęt do walki z koronawirusem

Gorzowski szpital dostał od firmy Agata S.A. sprzęt do zabiegów nerkozastępczych wart 108 tys. zł. Ma on być wykorzystany do leczenia osób chorych na COVID-19.

Firma Agata S. A. w sumie przeznaczyła 1 mln zł na pomoc placówkom medycznym w całym kraju na walkę z koronawirusem. Jedną z siedmiu obdarowanych jest właśnie szpital w Gorzowie.

Jak informuje firma, decyzja o podziale darowizny i zakupie sprzętu została podjęta zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, do którego firma zwróciła się z prośbą o ustalenie właściwego kierunku przekazania środków. Dotacja oraz zakup urządzeń są odpowiedzią na zapotrzebowanie konkretnych jednostek. To wsparcie zarówno dla szpitali, jak i personelu medycznego w opiece nad chorymi na koronawirusa.