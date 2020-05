Szpital w Gorzowie już robi testy na koronawirusa u siebie

Testom na obecność koronawirusa są poddawani pacjenci przyjmowani są pacjenci, którzy przyjmowani są planowo na oddziały szpitalne oraz pilne przypadki z hematologii. Do niedzielnego wieczora zbadanych zostało dziesięć osób, do poniedziałkowego poranka – 19, a do 15.00 w poniedziałek – 32 ososby. Wyniki badań wszystkich próbek były negatywne, czyli żaden z badanych pacjentów nie miał koronawirusa. Dodajmy, że rezultaty testów są znane w ciągu godziny.