Szpital w Gorzowie ma nowy sprzęt. Urządzenie pomoże w walce z nowotworem piersi Magdalena Marszałek

Gorzowski szpital wzbogacił się o nowoczesną broń do walki z nowotworem piersi. Kupił specjalną cewkę do rezonansu magnetycznego, która umożliwia zobrazowanie nawet najmniejszych zmian chorobowych, a co za tym idzie - wczesne wykrycie raka i podjęcie odpowiedniego leczenia.