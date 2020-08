Szpital w Gorzowie przypomni: Koronawirus może zabić!

- Szanujemy każdego, ale chcemy przekonać Lubuszan, że zalecenia specjalistów nie ograniczają niczyich swobód, a mogą przyczynić się do zachowania zdrowia i życia każdego z nas i naszych bliskich – mówi Robert Surowiec, wiceprezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. Lecznica rozpoczęła w czwartek 27 sierpnia kampanię społeczno-edukacyjną „Koronawirus jest śmiertelny. Zachowuj się bezpiecznie”.

- Jej pierwsza odsłona potrwa do końca września, a jej celem jest przypomnienie i utrwalenie właściwych zasad postępowania podczas pandemii, by ograniczyć liczbę zachorowań na Covid-19 – mówi Agnieszka Wiśniewska, rzecznik szpitala. Te zasady to m.in. mycie rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu od innych czy dezynfekowanie telefonu.

Informacja wyjdzie poza Gorzów

Do kampanii przyłączyły się instytucje i siedem gmin z północnej części Lubuskiego: Słońsk, Krzeszyce, Zwierzyn, Skwierzyna, Drezdenko, Sulęcin i Strzelce Krajeńskie. Kampania będzie widoczna także w Gorzowie, m.in. za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiego Zakładu Komunikacji. W należących do nich punktach pojawią się grafiki dotyczące zapobiegania zakażeniom.