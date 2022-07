Szpital w Gorzowie szykuje się do pierwszego przeszczepu komórek macierzystych

Szpital dostał pięcioletnią zgodę na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych szpiku oraz przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych szpiku. Będzie mógł również gromadzić, przetwarzać, przechowywać oraz dystrybuować komórki krwiotwórcze krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku.

To ważny moment z punktu widzenia rozwoju szpitala i kliniki hematologii, ale przede wszystkim z punktu widzenia pacjentów z województwa lubuskiego, którzy zyskują dostęp do świadczeń wcześniej nieosiągalnych. Cieszę się, że dzieje się to w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie - mówił wiceminister Piotr Bromber, który osobiście przywiózł do lecznicy dwa kluczowe dokumenty.