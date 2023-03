Szpital w Gorzowie wprowadził... ekorewolucję! Dzięki niej, zaoszczędzi na rachunkach i przysłuży się środowisku

- Jesteśmy bodaj jedynym szpitalem w Polsce, który produkuje prąd na własne potrzeby - mówi Piotr Michałowski, główny inżynier Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Jednak jak podkreśla szpital, prąd nie jest jedyną korzyścią z przebudowy i unowocześnienia kotłowni.

Dzięki tej inwestycji latem będzie zimniej, a zimą będzie cieplej

Przeprowadzona przez szpital ekorewolucja polegała na zainwestowaniu prawie 6 mln zł w nowoczesny silnik gazowy z generatorem prądu i kotłem parowym.

Jak czytamy w komunikacie szpitala, instalacja wytwarza prąd z gazu, a powstającą w tym procesie parę, szpital wykorzystuje do ogrzewania budynków. To nie koniec technologicznej układanki, ponieważ para ogrzewająca lecznicą zimą, latem będzie zamieniana na wodę lodową, która z kolei posłuży do klimatyzowania pomieszczeń. Ta część inwestycji, polegająca na montażu specjalnych chillerów (urządzeń produkujących chłód z energii cielnej), właśnie dobiega końca.