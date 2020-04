Szpital w Gorzowie znów dostał pomoc z miasta. Na co tym razem?

Gorzów dał 2,5 mln zł dla szpitala. Co kupi lecznica?

W czasie epidemii koronawirusa gorzowski magistrat już po raz kolejny pomaga szpitalowi. Kilka tygodni temu urząd przeznaczył 2,5 mln zł na pracownię angiografu (urządzenia wykorzystywanego w kardiologii).

Na co zostanie wydane 300 tys. zł, które miasto przekazuje w ostatnich dniach kwietnia? Mają one pomóc podnieść bezpieczeństwo pacjentów przyjmowanych do szpitala. Szczegóły mamy poznać w tym tygodniu.