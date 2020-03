Szpital zakaźny w Gorzowie już zaczyna działać

Szpital zakaźny znajduje się przy ul. Walczaka, czyli w jednej z dwóch lokalizacji szpitala wojewódzkiego. Będzie on w dwóch budynkach, w których dotychczas były: oddział reumatologii i chorób płuc oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.

- Lekarze i pielęgniarki będą na miejscu już od samego początku – mówiła nam jeszcze przed uruchomieniem lecznicy Agnieszka Wiśniewska, rzecznik szpitala wojewódzkiego. Zapytaliśmy rzeczniczkę o to, bo do tej pory w gorzowskim szpitalu nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa.