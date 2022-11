Szykujcie łyżwy i kondycję! Niedługo rusza lodowisko na Słowiance

Sezon na lodowisku ruszy lada dzień

Pracownicy i sprzęt byli w gotowości już w październiku, ale zabrakło sprzyjającej aury. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Synoptycy zapowiadają spore ochłodzenie, a to oznacza, że gorzowskie lodowisko niebawem będzie mogło otworzyć swoje podwoje.

Odliczamy już dni, bo ogromnie się cieszymy, kiedy możemy gościć mieszkańców u siebie na lodowisku i każdego roku na ten sezon również bardzo czekamy. Dostajemy wiele zapytań od gorzowian, którzy chcą wiedzieć, kiedy startujemy, więc spieszę z informacją, że jeszcze przez chwilę muszą uzbroić się w cierpliwość, ale już rozpoczynamy przygotowania - mówi Agata Sałatka ze Słowianki.

Coraz bardziej chłodne noce i poranki umożliwiają już przystąpienie do prac związanych z tworzeniem lodowiska. Te mają ruszyć w najbliższy poniedziałek.