Szykuje się przebudowa siedziby lubuskich strażaków. Lada dzień będzie przetarg

Projekt, pozwolenie na budowę i pieniądze na realizację inwestycji czekają już od miesięcy. Teraz w końcu przyszedł czas na wybranie wykonawcy, który zajmie się przebudową komendy wojewódzkiej. Przetarg będzie lada dzień.

Warta kilkanaście milionów złotych inwestycja była przez strażaków długo oczekiwana.

Ta inwestycja jest niezmiernie ważna, ponieważ ten obecny budynek nie jest dobrze przystosowany do naszej pracy. On jest po prostu mało funkcjonalny. Dlatego od dłuższego czasu szukaliśmy rozwiązania, które z jednej strony poprawi te warunki lokalowe, a tym samym zwiększy komfort pracy i przyjmowania interesantów, a z drugiej strony pozwoli dostosować to miejsce do rangi instytucji z poziomu wojewódzkiego - tłumaczy szef lubuskich strażaków.