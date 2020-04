Szymon Gięty będzie miał sąsiadkę? Wiatę rowerową!

- To jest ogromna bezmyślność! Już teraz to do siebie nie pasuje, a w przyszłości będzie jeszcze gorzej. Przecież na tej wiacie zaczną się pewnie pojawiać jakieś reklamy, szpetne napisy. To będzie wyglądało jeszcze gorzej – mówi Jerzy Synowiec, mecenas i radny Kocham Gorzów. Wraz ze znajomymi tworzy też Towarzystwo Miłośników Gorzowa. 1 maja 2004 r. przed wejściem do Parku 111 postawiło ono pomnik Szymona Giętego, zmarłego sześć lat wcześniej gorzowskiego oryginała. Pomnik stał się jednym z częściej fotografowanych – zwłaszcza przez przyjezdnych – miejscem w mieście.