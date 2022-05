Szymon Hołownia w Gorzowie: Wybory powinny odbyć się choćby jutro

- Oczywiście przygotowujemy się do przyspieszonych wyborów, bo naszym zdaniem te wybory powinny się odbyć choćby jutro. Każdy kolejny dzień, gdy PiS - ci ludzie, którzy działają w poprzek polskiej racji stanu i wykrwawiają Polskę, jest dniem straconym. Niech te wybory będą jutro. Niech będą za tydzień. To powinno się stać - mówił w czwartek 5 maja na spotkaniu z dziennikarzami w Gorzowie Szymon Hołownia. - Nie będę się jednak zakładał, kiedy te wybory będą. Nawet, jeśli jakimś cudem w konstytucyjnym terminie, czyli w październiku 2023, to z punktu widzenia politycznej logiki to już jest zaraz, żeby przekonać 8 czy 9 mln Polaków - mówił, dodając, że jego wizyta ma na celu wsparcie lokalnych struktur w Lubuskiem.

Hołownia odnosił się też w Gorzowie do czwartkowych słów Donalda Tuska, lidera PO. - Był uprzejmy dziś powiedzieć, że nie trzeba kalkulatora, bo wystarczą liczydła, żeby dojść do przekonania, że jedna lista jest najlepszym rozwiązaniem i gwarancją wygranej z PiS-em. Chcę odpowiedzieć Donaldowi Tuskowi, że nie trzeba specjalnej lupy, wystarczy zwykły wzrok, by zauważyć, że jedna lista jest niezwykle dużym zagrożeniem w dzisiejszych politycznych warunkach. Każdy to widzi. Aby dziś odsunąć PiS od władzy, ludzie muszą mieć wybór. To jest proste. Potrzebne jest nie zaganianie się nawzajem - w duchu „chodźcie wszyscy na moją listę” - tylko potrzebna jest partnerska współpraca dojrzałych organizacji politycznych - mówił w Gorzowie Hołownia. W jego ocenie jedna lista rodzi dużo więcej ryzyk niż inne układy polityczne. - Tusk mówił, że ma cierpliwość, więc będzie przekonywał partnerów do tego rozwiązania. Ja jestem oceanem cierpliwości, więc będę przekonywał Donalda Tuska, żeby nie szedł drogą Węgier, w których jedna lista spowodowała nieszczęście polityczne, którego skutki oglądać będziemy jeszcze długo - mówił w czwartek Hołownia.