Szymon Woźniak: Mam nadzieję, że każdy da coś od siebie

Żużlowy sezon 2020 powinien rozpocząć się w miniony weekend (3-5 kwietnia). Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa już kilka tygodni temu wszystkie kwietniowe mecze zostały odwołane. Już coraz rzadziej mówi się o tym, że PGE Ekstraliga mogłaby ruszyć w maju. Jeśli ruszy w ogóle, to nie wiadomo, czy na mecze będą mogli przyjść kibice. Zawodnicy już wiedzą, że będzie to dla nich sezon z wieloma stratami, nawet jeśli uda się rozegrać wszystkie zaplanowane mecze. Szefostwo rozgrywek wysłało do żużlowców list, w którym daje im m.in. jasno do zrozumienia, że będą musieli pogodzić się na obniżkę wynagrodzeń.

Szymon Woźniak: Niech każdy da coś od siebie

– Nie dość, że sytuacja jest dla wszystkich bardzo trudna, to zewsząd słyszymy o renegocjacji kontraktów, jest to dla nas dodatkowy stres – powiedział Szymon Woźniak, zawodnik Stali Gorzów w emitowanym na kanale nSport+ programie „R1. Rezerwowy program żużlowy”. - Zdaję sobie sprawę, jakie są stawki w niższych ligach, dlatego, jeśli żużel ma przetrwać, to my, zawodnicy ekstraligowi, musimy wziąć ten ciężar na siebie. Zawodnicy między innymi, ale mam nadzieję, że proporcjonalnie każdy weźmie ten ciężar na siebie. Bo mam wrażenie, że mówi się tylko o naszych renegocjacjach, to do nas ma się pretensje, że żaden z nas jeszcze nie wyszedł przed szereg tak, jak na przykład zrobiła to część piłkarzy. Że już teraz nikt nie zrzekł się części wynagrodzenia. A przecież jeszcze nikt z nami o tym nie rozmawiał, a poza tym o czym my mamy rozmawiać, jakich pieniędzy mamy się zrzekać? Jesteśmy po dużych przedsezonowych inwestycjach, a już teraz oczekuje się od nas zrzekania się części wynagrodzenia, a przecież nie wiemy, czy w ogóle, a jak tak, to kiedy wsiądziemy na motocykle. Ile meczów będziemy w stanie odjechać, i za jaką stawkę? Wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy przede wszystkim apelować o potraktowanie całej sytuacji poważnie, by jak najszybciej się skończyła, a nie skupiać się wyłącznie na naszych zarobkach.