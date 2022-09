Szymon Woźniak po meczu w Lublinie: - Zawiodłem. Bardzo mi z tym ciężko

- Mecz był dla ciebie pechowy... - Finałowy mecz nie był pechowy. On w moim wykonaniu był cholernie słaby. Jestem bardzo rozczarowany swoją postawą. Zawiodłem na pewno kibiców, moich kolegów z drużyny, cały klub i siebie również. Bardzo mi z tym ciężko, ale biorę to na klatę. Mogę przeprosić, choć może to nie jest odpowiednie słowo, bo przepraszać można, gdybym czegoś nie dopilnował, a zrobiłem wszystko, żeby do dzisiejszego meczu dobrze się przygotować fizycznie, psychicznie i sprzętowo.

- Do złota zabrakło niewiele...

- Jest mi bardzo przykro, bo ten złoty medal był na wyciągnięcie ręki. Zabrakło moich punktów. Żałuję, że dopiero na ostatni wyścig dałem się namówić Bartkowi, żeby skorzystać z jego motocykla, a proponował mi to już jeden bieg wcześniej. Kiedy już zrobiłem na tym motocyklu próbny start, wiedziałem, że wygram na nim wyścig. Niestety, na wejściu w drugi łuk popełniłem błąd, pociągnęło mnie, wtedy na wyjściu z wirażu hak Mikkela Michelsena spotkał się z przednim moim kołem i było po wyścigu. Sędzia nie mógł podjąć innej decyzji, jak mnie wykluczyć. To ja popełniłem błąd na wjeździe w wiraż i to ja starałem się zmienić tor jazdy, żeby jeszcze uratować sytuację. Bez szprych w przednim kole nie da się jednak jechać.

Wiem, że moje wcześniejsze wyniki sprawiły, że byliśmy w finale, ale ciężko mi się teraz cieszyć z tego, co było kiedyś, bo zdobycie medalu miało być proste - w trzech zawodników pojechać dobre zawody. Ja jednak pojechałem fatalnie.