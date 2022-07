Szymon Woźniak zostaje w Stali Gorzów! Ale to o Bartoszu Zmarzliku mówi się najwięcej przed meczem z Unią Leszno w PGE Ekstralidze

W mieście nad Wartą uwaga skupia się na Bartoszu Zmarzliku i jego potencjalnym transferze w nowym sezonie do lidera tegorocznych rozgrywek ligowych Motoru Lublin. Fakt faktem nikt tego nie potwierdza, bo i potwierdzić oficjalnie nie może, z tego względu że formalnie okienko transferowe otwiera się w listopadzie, a sami zainteresowane strony nie chcą rozmawiać na ten temat z mediami, jednak kilku dziennikarzy z różnych redakcji dają do zrozumienia w social mediach, że po tej kampanii przenosiny dwukrotnego indywidualnego złotego medalisty mistrzostw świata są bardziej możliwe niż do tej pory. Ba, niektórzy sugerują, że to już jest przesądzone, choć prawdę powiedziawszy takie głosy władze Stali oraz jej kibice mogą słyszeć od kilku lat. W zasadzie od okresu, w którym lublinianie stali się czołową ekipą w kraju. W ostatnim czasie więc karuzela transferowa nie kręci się bez Zmarzlika i Motoru, o czym świadczą też takie oto nagłówki: „Nie mają wątpliwości ws. Bartosz Zmarzlik. Transfer kwestią czasu?”, „Kuszą Bartosza Zmarzlika. Polski klub chce rozbić bank”, „Wiemy, ile Zmarzlik może stracić na odejściu Stali. Porażająca kwota” czy „Czy kibice zaakceptują transfer Zmarzlika do Motoru?”. W tych tekstach faktycznie padają niewyobrażalne kwoty, ale nie można ich w żaden sposób zweryfikować. Co z drugiej strony nie musi oznaczać, że nie ma nic na rzeczy. Według też naszej wiedzy transfer ten jest bardzo prawdopodobny.