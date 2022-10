Szymon Woźniak, żużlowiec Stali Gorzów: Z tej trucizny zrobiłem dla siebie paliwo, będę je dozował, gdy zajdzie taka potrzeba

- Mam stałe filary podczas okresu przygotowawczego, które rzadko zmieniam. Coś tam oczywiście zmodyfikowałem minionej zimy, co wyszło na plus, bo miałem dobre wejście w sezon. Zmienił się jeden z mechaników w teamie, doszła do zespołu moja żona, która odciążyła mnie z niektórych obowiązków. To jednak już przeszłość, skupiam się na tym, co przede mną. Wiadomo, że co roku są jakieś małe korekty, bo gdybym niczego nie zmieniał, to tak, jakbym nie miał żadnego pomysłu na to, co robić, by rozwijać się. A to jest zawsze najważniejsze i taki mam plan i cel, żeby być lepszym żużlowcem. Stawiam przed sobą ambitne zadania, które mnie inspirują i „kręcą”. Czuję się gotowy, by na swoje barki wziąć odpowiedzialność za wynik. Wiem, że stać mnie na to, ale muszę się dobrze przygotować do sezonu.