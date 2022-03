Ta impreza w wakacje porwała tłumy. Oto kalendarz na 2022

- W ubiegłym roku wstrzeliliśmy się w dziesiątkę. Okazało się, że takie spacery są niezwykle potrzebne. Za każdym razem brało w nich udział od 50 do ponad 130 osób. Nie było wątpliwości, że trzeba to powtórzyć - mówiła w poniedziałek 21 marca Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji. Przy okazji prezentacji mapy rowerowej przedstawiała też plan spacerów tematycznych pod wspólnym hasłem „Chodźmy na spacer. Bądź turysta w swoim mieście”. W tym roku będzie jej druga edycja. Spacery odbywać się będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Za każdym razem rozpoczynać się one będą o 10.00 przy fontannie Pauckscha. Historie, legendy i ciekawostki przedstawiać będzie Zbigniew Rudziński z PTTK Ziemi Gorzowskiej.

- Bardzo mi zależy, żeby spacery były okazją do zabawy, żeby było kilka okazji do śmiechu. To ma być kilka godzin „urlopu” - mówi o spacerach Z. Rudziński. - Mam nadzieję, że ich uczestnicy staną się najlepszymi ambasadorami Gorzowa, a gdy przyjedzie do nich rodzina, znajomi i przyjaciele, to zabiorą ich na spacer po naszym mieście i pokażą, że też wieloma rzeczami możemy się pochwalić - dodawał. Przy okazji zapowiadał, że uczestnicy spacerów będą mogli liczyć na gadżety (np. mapy) na pamiątkę ze spaceru.