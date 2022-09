Tą książką ludzie zaczytywali się już na jej promocji

Zaczęło się od przyjaźni

- Moja żona była dzieckiem chorowitym i bardzo lubiła chorować. Bo jak była lekko chora, to ojciec zabierał ją do teatru (Michał Puklicz był scenografem teatralnym - dop. red.) i ona tam uczestniczyła we wszystkich próbach, oglądała, rozmawiała... Tak narodziła się przyjaźń między panią Byrską, sześćdziesięciokilkuletnią już wtedy reżyserką a dziewczynką - kilkuletnią, później już kilkunastoletnią. One razem chodziły do kina, oglądały filmy katastroficzne, słuchały muzyki... To zostało jej chyba na całe życie - opowiadał podczas promocji książki Andrzej Pierzchała.

Byli za ambitni?

Irena Byrska w latach 1963-1966 była dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy. Tadeusz Byrski, jej mąż, był reżyserem. Z Gorzowa zostali wyrzuceni, bo ich praca nie wszystkim się podobała się

- Mówiąc o państwu Byrskich trzeba wspomnieć naszego patrona. To chyba on spowodował, że państwo Byrscy tak postrzegali teatr - z unikatowym repertuarem teatralnym. Jak się prześledzi, co proponował Osterwa, to potem przenieśli to tutaj państwo Byrscy - mówił przy okazji promocji książki Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru Osterwy. - To odbiło się na czasie dyrektorowania Byrskich. Nie do końca osobom, które decydowały o wyborze dyrektorów, podobało się to, co oni robili. Nie do końca podobała się forma postrzegania teatru i oddziaływania społecznego. Państwo Byrscy bardzo się angażowali, do Gorzowa przyjeżdżało za ich kadencji przecież wiele wspaniałych osób z Polski - Zbigniew Herbert, Zdzisław Najder - dodawał dyrektor Tomaszewicz.