Ta mapa pomoże Wam kręcić kółka rowerem po całym Gorzowie i okolicy

- Przy tworzeniu tej mapy chodziło nam o to, żeby każdy, kto ma rower, śmielej wyruszał na wycieczki poza znane sobie ścieżki. Żeby wiedział, gdzie może liczyć na bezpieczną podróż z dziećmi - mówił w poniedziałek 21 marca Zbigniew Rudziński z PTTK Ziemi Gorzowskiej. Przy okazji rozpoczynającej się wiosny, która skłaniać będzie m.in. do wycieczek rowerowych, wraz urzędnikami prezentował on mapę rowerową Gorzowa i powiatu gorzowskiego.