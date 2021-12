"Tajemnicza" konstrukcja w Parku Róż. W stawie znów jest dużo wody!

W najpiękniejszym, zdaniem mieszkańców, gorzowskim parku trwa aktualnie walka z czasem. Nic dziwnego! 24 grudnia to obowiązujący termin zakończenia wszystkich prac, a o ewentualne kolejne przesunięcie terminu - jak mówią nam urzędnicy - wykonawca nie wnosił.

W piątek, a więc na tydzień, przed ostateczną datą, byliśmy w Parku Róż, by zobaczyć, jaki jest stan prac.

W oczy rzuca się zakątek różany. To dlatego, że między fontanną a pobliskimi drzewami postawiono tu białą konstrukcję przypominającą trejaż (pergolą tego byśmy nie nazwali, bo pergola posiada wnętrze). W ciemno można założyć, że będzie to stałe miejsce ślubnych sesji fotograficznych. Białych ławek i ławek bujanych jeszcze nie ma.

Mieszkańcy nie powinni się martwić o brak róż. W piątek widzieliśmy kilku specjalistów od zieleni, którzy zajmowali się sadzeniem.

Kolejna rzecz, której trudno nie zauważyć Aleje wokół stawu mają już nowy asfalt. Poprzednia nawierzchnia była dziurawa, skraje alejek były pochylone. Teraz nawierzchnia jest idealnie pozioma. Wrażenie podczas spaceru jest zatem nieco inne od tego, jakie było przed przebudową. Na nową nawierzchnię czeka jeszcze główna aleja pomiędzy ul. Strzelecką a bramą od ronda Kosynierów Gdyńskich. W pobliżu tej bramy też uwijają się robotnicy, którzy kończą budowę schodów. Kolejna ekipa buduje ścieżki, które będą prowadziły di parku z okolicy przejścia dla pieszych przy IV Liceum Ogólnokształcącym.