Tak dzieje się historia kolei! W Gorzowie, Kostrzynie czy Drezdenku!

- Dla mnie to informacja nawet nie roku czy informacja stulecia. To informacja wszechczasów! Nie mogło być ważniejszej nowiny dla kolei w naszym regionie – cieszył się w piątek Tomasz Drost ze stowarzyszenia komunikacja.org.

Gorzów i samorządy, które są na trasie linii 203, o jej elektryfikację walczyły od wielu wielu lat. Elektryfikacja linii zmieni bowiem podróżowanie nie do poznania. Skorzystają na tym pasażerowie, bo w naszą część regionu będzie mogła dojeżdżać większa liczba pociągów z głębi Polski. Poza tym podróż będzie szybsza, bo pociągi będą mogły jechać z prędkością 160 km/h. Zmodernizowana ma być też linia z Piły do Bydgoszczy, a na niej pociągi mają jeździć nawet 200 km/h.

Na elektryfikacji skorzystają także przedsiębiorstwa. Za jej sprawą pomiędzy Krzyżem a Kostrzynem będą mogły jeździć pociągi towarowe (dziś jeżdżą one tędy bardzo rzadko).

Niewykluczone, że łatwiej będzie też dojechać do Berlina.

- Dzięki tej inwestycji decyzję o elektryfikacji podejmą pewnie także Niemcy – mówi T. Drost.