Tak Gorzów i Lubuskie żegnało Jana Pawła II. Mija 15 lat od śmierci papieża

2 kwietnia 2005 r. to była sobota. Pierwsza sobota po Wielkanocy. „W gorzowskiej katedrze ludzie gromadzili się od samego rana. W przeciwieństwie do piątku, świątynia była cały czas pełna wiernych. Ludzie w ciszy i niezwykłym skupieniu modlili się za papieża. Co jakiś czas z głośników płynęły słowa homilii, jakie wygłaszał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek po kraju. Około 21.40 jeden z kapłanów przeszedł przez całą katedrę, niosąc w uniesionych dłoniach monstrancję. W chwili, gdy ją postawił, do kościoła wpadła płacząca kobieta ze zniczem w dłoniach.